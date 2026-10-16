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Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

3.68
CHF
0.14
CHF
4.01 %
16.10.2026
BRXC
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19.10.2026 07:18:43

Stellantis Neutral

Stellantis
3.68 CHF 4.01%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 6 Euro auf "Neutral" belassen. Die von der EU-Kommission geplante, beschränkte Einfuhr von Hybridfahrzeugen aus China dürfte den 2026 hinter den Erwartungen gebliebenen europäischen Autosektor bis Jahresende nach oben treiben, einschließlich der großen Hersteller und der Zulieferer, schrieb Jose Asumendi am Montag./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Stellantis Neutral
Unternehmen:
Stellantis 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
6.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
3.93 € 		Abst. Kursziel*:
52.52%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
3.93 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52.52%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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