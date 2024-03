LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Stellantis nach Jahreszahlen und einigen Analystenveranstaltungen von 22,00 auf 28,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Autokonzern gehöre in puncto Gesamtrendite und mittelfristige Ertragsstabilität zu den besten europäischen Fahrzeugherstellern, schrieb Analyst Henning Cosman in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hinzu komme ein für diese Unternehmensqualität günstiges Kurs-Gewinn-Verhältnis./edh/mis;