NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis nach Zahlen zum zweiten Halbjahr 2023 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Kennziffern des Autokonzerns hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wichtiger sei aber, dass die für 2024 in Aussicht gestellte Profitabilität (Ebit-Marge) im prozentual zweistelligen Bereich liegen solle./edh/gl;