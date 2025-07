ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis nach detaillierten Halbjahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 9,70 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Autokonzerns hätten den vorläufigen Eckdaten entsprochen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick auf das zweite Halbjahr liege jedoch am untersten Ende der Erwartungen./rob/edh/mis;