NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Der Fokus liege auf der Preisgebung und dies vor allem in Nordamerika, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während die Auslieferungen - wie zuvor bekannt - die Erwartungen verfehlt hätten, habe der Umsatz den bereits gesunkenen Konsens erreicht./tih/ajx;