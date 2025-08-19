|Kurse + Charts + Realtime
20.08.2025 11:36:56
Stellantis Market-Perform
Stellantis
8.05 CHF 3.44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Neueste Branchendaten signalisierten eine anhaltende Widerstandsfähigkeit des US-Automobilsektors, schrieb Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts struktureller Gegenwinde und gemischter Verbrauchersignale mahne er mit Blick das zweite Halbjahr 2025 jedoch weiterhin zur Vorsicht./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 05:11 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Market-Perform
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
8.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8.52 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.14%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
8.49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.79%
|
Analyst Name::
Daniel Roeska
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
