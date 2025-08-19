Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

8.05
CHF
0.27
CHF
3.44 %
19.08.2025
BRXC
20.08.2025 11:36:56

Stellantis Market-Perform

Stellantis
8.05 CHF 3.44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Stellantis auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Neueste Branchendaten signalisierten eine anhaltende Widerstandsfähigkeit des US-Automobilsektors, schrieb Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Angesichts struktureller Gegenwinde und gemischter Verbrauchersignale mahne er mit Blick das zweite Halbjahr 2025 jedoch weiterhin zur Vorsicht./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 16:08 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 05:11 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

