Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis nach Eckdaten des Autokonzerns zum zweiten Halbjahr von 8 auf 7 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Am negativsten überrascht habe die Abschreibung von fast 22 Milliarden Euro auf die teure Abkehr vom Elektroauto-Kurs in den USA, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./edh/ag;

