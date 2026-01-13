Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
5.64CHF
-0.08CHF
-1.33 %
09:12:57
BRXC
09.02.2026 08:07:45
Stellantis Equal Weight
Stellantis
5.64 CHF -1.33%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Stellantis nach Geschäftszahlen des Autoherstellers mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Zahlen zum zweiten Geschäftshalbjahr und auch der Ausblick seien enttäuschend gewesen, schrieb Henning Cosman am Sonntag. Sie lägen deutlich unter den Markterwartungen./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 23:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Stellantis
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
6.30 €
Abst. Kursziel*:
58.65%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
6.15 €
Abst. Kursziel aktuell:
62.73%
Analyst Name::
Henning Cosman
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
