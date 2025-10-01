Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
Stellantis Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,00 Euro belassen. Die Absatzzahlen für die USA im dritten Quartal und der Aktienkurs bestätigten, dass der Autobauer auf dem richtigen Weg sei, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich seien die Markterwartungen sehr gering. In Europa sehe es allerdings nicht so gut aus, weshalb er seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis senkte./rob/ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stellantis Buy
|
Unternehmen:
Stellantis
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9.23 €
|
Abst. Kursziel*:
19.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9.31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.14%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
