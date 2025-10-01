NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,00 Euro belassen. Die Absatzzahlen für die USA im dritten Quartal und der Aktienkurs bestätigten, dass der Autobauer auf dem richtigen Weg sei, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich seien die Markterwartungen sehr gering. In Europa sehe es allerdings nicht so gut aus, weshalb er seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis senkte./rob/ck/he;