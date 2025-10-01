Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'551 0.4%  SPI 17'292.0800 0.5%  Dow 46'642 -0.3%  DAX 24'396 0.1%  Euro 0.9312 -0.3%  EStoxx50 5'633 -0.3%  Gold 3'967 2.1%  Bitcoin 99'586 1.2%  Dollar 0.7955 -0.1%  Öl 65.5 1.8% 
Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9

8.69
CHF
0.32
CHF
3.80 %
18:00:00
BRXC
06.10.2025 15:47:16

Stellantis Buy

Stellantis
8.69 CHF 3.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Stellantis auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,00 Euro belassen. Die Absatzzahlen für die USA im dritten Quartal und der Aktienkurs bestätigten, dass der Autobauer auf dem richtigen Weg sei, schrieb Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Zugleich seien die Markterwartungen sehr gering. In Europa sehe es allerdings nicht so gut aus, weshalb er seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis senkte./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:55 / Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2025 / 05:55 /


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

