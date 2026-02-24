MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) im vierten Quartal habe die Erwartungen dank des Ersatzteil- und Servicegeschäfts übertroffen, schrieb George McWhirter am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Der Ebit-Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, für den Free Cashflow sei das Ziel etwas mau./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
450.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
378.60 €
|
Abst. Kursziel*:
18.86%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
373.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.64%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|09:39
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|MTU Aero Engines Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:27
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|08:59
|MTU Aero Engines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
