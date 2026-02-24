Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.02.2026 09:38:28

MTU Aero Engines Buy

MTU Aero Engines
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) im vierten Quartal habe die Erwartungen dank des Ersatzteil- und Servicegeschäfts übertroffen, schrieb George McWhirter am Dienstag nach dem Geschäftsbericht. Der Ebit-Ausblick auf 2026 liege im Rahmen der Erwartungen, für den Free Cashflow sei das Ziel etwas mau./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
450.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
378.60 € 		Abst. Kursziel*:
18.86%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
373.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.64%
Analyst Name::
George McWhirter 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

