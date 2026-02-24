Analyse: So bewertet UBS AG die MTU Aero Engines-Aktie

Die Schweizer Grossbank UBS hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 400 Euro auf "Neutral" belassen. Das vierte Quartal 2025 sei stark gewesen, aber der Ausblick auf 2026 enttäusche etwas, schrieb Ian Douglas-Pennant am Dienstag nach dem Geschäftsbericht.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die MTU Aero Engines-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von MTU Aero Engines nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:51 Uhr 6.5 Prozent auf 371.70 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 7.61 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Von der MTU Aero Engines-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 105’380 Stück gehandelt. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 4.6 Prozent. Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2026 veröffentlicht.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.