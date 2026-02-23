Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108
127.07CHF
11.20CHF
9.67 %
12:19:39
24.02.2026 10:14:30
Elmos Semiconductor Buy
Elmos Semiconductor
127.07 CHF 9.67%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und auch der Ausblick auf 2026 hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Malte Schaumann am Dienstag. Beim Barmittelzufluss hätten sich die Leverkusener aber höhere Ziele gesetzt./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
|
Unternehmen:
Elmos Semiconductor
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
145.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
137.80 €
|
Abst. Kursziel*:
5.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
140.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.57%
|
Analyst Name::
Malte Schaumann
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
Analysen zu Elmos Semiconductor
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|14.05.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.04.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.24
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Elmos Semiconductor
|126.57
|9.23%
