Elmos Semiconductor Aktie 810140 / DE0005677108

127.07
CHF
11.20
CHF
9.67 %
12:19:39
BRXC
24.02.2026 10:14:30

Elmos Semiconductor Buy

Elmos Semiconductor
127.07 CHF 9.67%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und auch der Ausblick auf 2026 hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Malte Schaumann am Dienstag. Beim Barmittelzufluss hätten sich die Leverkusener aber höhere Ziele gesetzt./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Elmos Semiconductor Buy
Unternehmen:
Elmos Semiconductor 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
145.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
137.80 € 		Abst. Kursziel*:
5.22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
140.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.57%
Analyst Name::
Malte Schaumann 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Elmos Semiconductor

Analysen zu Elmos Semiconductor

10:14 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
05.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
03.02.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
23.01.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
