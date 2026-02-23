Elmos Semiconductor 127.07 CHF 9.67% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Elmos mit einem Kursziel von 145 Euro auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und auch der Ausblick auf 2026 hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Malte Schaumann am Dienstag. Beim Barmittelzufluss hätten sich die Leverkusener aber höhere Ziele gesetzt./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.