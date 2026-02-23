HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
HAMBORNER REIT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hamborner Reit nach strategischen Aussagen und einem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Buy" belassen. Die strategischen Ankündigungen seien keine große Überraschung gewesen, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag. Der Vermieter von Gewerbeflächen dürfte sich in Zukunft verstärkt auf den klassischen Einzelhandel konzentrieren. Die Prognosen für das laufende Jahr seien schwach ausgefallen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
|
Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
7.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.45 €
|
Abst. Kursziel*:
57.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57.13%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
Analysen zu HAMBORNER REIT
|10:07
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|10:06
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|01.10.25
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|HAMBORNER REIT
|4.05
|-4.03%
