Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’932 0.4%  SPI 19’105 0.3%  Dow 48’804 -1.7%  DAX 24’968 -0.1%  Euro 0.9115 -0.1%  EStoxx50 6’108 -0.1%  Gold 5’176 -1.0%  Bitcoin 48’878 -2.2%  Dollar 0.7736 -0.1%  Öl 71 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Telefonica-Aktie: Umsatz gesteigert - Deutschland-Tochter O2 schwächelt
Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher
PSP Swiss Property-Aktie freundlich: Gewinnplus dank Neubewertungen
Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MTU-Aktie schwächer: Gedämpfte Aussichten
Suche...
Plus500 Depot

HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333

4.04
CHF
-0.18
CHF
-4.20 %
12:06:13
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.02.2026 10:06:58

HAMBORNER REIT Buy

HAMBORNER REIT
4.04 CHF -4.20%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hamborner Reit von 8 auf 7 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose attestierte dem Vermieter von Gewerbeflächen am Dienstag einen skeptischen Ausblick auf Büroimmobilien generell. Grund hierfür seien unter anderem die Digitalisierung und die Künstliche Intelligenz. Strategisch rückten im Portfolio somit Flächen für den klassischen Einzelhandel verstärkt in den Fokus./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
Unternehmen:
HAMBORNER REIT 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
7.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4.45 € 		Abst. Kursziel*:
57.48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57.30%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HAMBORNER REIT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu HAMBORNER REIT

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:07 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
10:06 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
06.11.25 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
01.10.25 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen