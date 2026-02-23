HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
HAMBORNER REIT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hamborner Reit von 8 auf 7 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose attestierte dem Vermieter von Gewerbeflächen am Dienstag einen skeptischen Ausblick auf Büroimmobilien generell. Grund hierfür seien unter anderem die Digitalisierung und die Künstliche Intelligenz. Strategisch rückten im Portfolio somit Flächen für den klassischen Einzelhandel verstärkt in den Fokus./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
Unternehmen:
HAMBORNER REIT
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Kursziel:
7.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
4.45 €
Abst. Kursziel*:
57.48%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
4.45 €
Abst. Kursziel aktuell:
57.30%
Analyst Name::
Kai Klose
KGV*:
-
