24.02.2026 11:13:44
Goldman Sachs Group Inc. beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Neutral
Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Sam Burgess hat sich intensiv mit dem MTU Aero Engines-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse für 2025 hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Sam Burgess am Dienstag nach den Geschäftszahlen. Der Ausblick für den Free Cashflow 2026 lasse allerdings etwas zu wünschen übrig. Der Konsens liege hier bereits am oberen Ende der Zielspanne.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die MTU Aero Engines-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Um 10:57 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6.4 Prozent auf 372.00 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 0.54 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 108’989 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 4.7 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 24.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 08:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
