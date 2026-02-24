Goldman Sachs Group Inc. beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 370 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse für 2025 hätten weitgehend im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Sam Burgess am Dienstag nach den Geschäftszahlen. Der Ausblick für den Free Cashflow 2026 lasse allerdings etwas zu wünschen übrig. Der Konsens liege hier bereits am oberen Ende der Zielspanne.

Um 10:57 Uhr rutschte die MTU Aero Engines-Aktie in der XETRA-Sitzung um 6.4 Prozent auf 372.00 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kursabnahme-Möglichkeit von 0.54 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 108’989 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 4.7 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 24.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

