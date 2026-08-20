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SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

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21.08.2026 07:44:57

SpaceX Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 248 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Douglas Harned beleuchtete am Donnerstag Chancen und Herausforderungen für das Mobilfunkgeschäft des Weltraum- und KI-Konzerns. Die Verbindung ins All gebe es seit Jahrzehnten. Inzwischen seien die Geräte kleiner geworden, die Rechner leistungsfähiger und der Speicherplatz üppig. Was aber unverändert geblieben sei, sei die schiere Distanz als physikalische Hürde - selbst bis zur niedrigen Erdumlaufbahn. Harned erinnerte daran, dass er die Multi-Billionen-Marktkapitalisierungschance vor allem mit dem Raumfahrtprogramm und KI-Rechenzentren im Orbit begründet hatte./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 22:02 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 04:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SpaceX Outperform
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 133.94 		Abst. Kursziel aktuell:
85.16%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
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07:44 SpaceX Outperform Bernstein Research
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