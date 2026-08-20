SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX mit einem Kursziel von 248 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Douglas Harned beleuchtete am Donnerstag Chancen und Herausforderungen für das Mobilfunkgeschäft des Weltraum- und KI-Konzerns. Die Verbindung ins All gebe es seit Jahrzehnten. Inzwischen seien die Geräte kleiner geworden, die Rechner leistungsfähiger und der Speicherplatz üppig. Was aber unverändert geblieben sei, sei die schiere Distanz als physikalische Hürde - selbst bis zur niedrigen Erdumlaufbahn. Harned erinnerte daran, dass er die Multi-Billionen-Marktkapitalisierungschance vor allem mit dem Raumfahrtprogramm und KI-Rechenzentren im Orbit begründet hatte./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 04:05 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 248.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 134.00
|
Abst. Kursziel*:
85.07%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 133.94
|
Abst. Kursziel aktuell:
85.16%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
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