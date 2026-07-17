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SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031

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17.07.2026 11:46:55

SpaceX Outperform

SpaceX
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Die Probleme beim 13. Starship-Start des Raumfahrt- und KI-Konzerns seien nicht ungewöhnlich, schrieb Douglas S. Harned in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Zeitplan gerate damit nicht durcheinander, höchstens allzu forsche Erwartungen würden nicht bedient. Die Probleme unterstrichen freilich die Komplexität der Aufgaben./mf/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:25 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SpaceX Outperform
Unternehmen:
SpaceX 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 239.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
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82.29%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 131.07 		Abst. Kursziel aktuell:
82.35%
Analyst Name::
Douglas S. Harned 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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