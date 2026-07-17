SpaceX Aktie 156888148 / US84615Q1031
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SpaceX Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 239 US-Dollar belassen. Die Probleme beim 13. Starship-Start des Raumfahrt- und KI-Konzerns seien nicht ungewöhnlich, schrieb Douglas S. Harned in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Zeitplan gerate damit nicht durcheinander, höchstens allzu forsche Erwartungen würden nicht bedient. Die Probleme unterstrichen freilich die Komplexität der Aufgaben./mf/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SpaceX Outperform
|
Unternehmen:
SpaceX
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 239.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 131.11
|
Abst. Kursziel*:
82.29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 131.07
|
Abst. Kursziel aktuell:
82.35%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
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