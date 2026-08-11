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Index-Performance 11.08.2026 20:03:28

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 nachmittags in der Verlustzone

Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 nachmittags in der Verlustzone

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.35 Prozent tiefer bei 29’518.45 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.246 Prozent auf 29’694.70 Punkte an der Kurstafel, nach 29’621.80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 29’705.80 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29’466.84 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der NASDAQ 100 29’825.11 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 29’320.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23’526.63 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 17.11 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Axon Enterprise (+ 6.50 Prozent auf 635.09 USD), MercadoLibre (+ 5.42 Prozent auf 1’923.17 USD), Nebius (+ 3.85) Prozent auf 191.19 USD), ASML (+ 2.92 Prozent auf 1’784.05 USD) und KLA (+ 2.78 Prozent auf 198.09 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Monster Beverage (-49.77 Prozent auf 45.93 USD), AppLovin (-5.25 Prozent auf 321.20 USD), SpaceX (-4.71 Prozent auf 132.20 USD), Honeywell Technologies (-4.40 Prozent auf 232.25 USD) und Datadog A (-3.51 Prozent auf 251.63 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 27’139’889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.697 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder im Fokus

Die Comcast-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.44 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Short 15’520.45 13.81 SBGBEU
Short 16’085.87 8.98 SZB73U
SMI-Kurs: 14’575.25 11.08.2026 17:31:37
Long 14’010.74 19.78 SYBQ3U
Long 13’683.70 13.74 SZBKGU
Long 13’093.67 8.87 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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