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NASDAQ Composite-Performance im Blick 12.08.2026 20:03:20

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit positivem Vorzeichen

Der NASDAQ Composite gewinnt am Mittwoch an Wert.

TransAct Technologies
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Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0.57 Prozent fester bei 26’596.44 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 26’680.47 Zählern und damit 0.889 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (26’445.45 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26’531.93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’688.24 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ Composite bereits um 0.315 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 26’281.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.05.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26’088.20 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 21’681.90 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 14.46 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern erreicht.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Astronics (+ 17.94 Prozent auf 88.35 USD), CIENA (+ 13.82 Prozent auf 441.10 USD), SpaceX (+ 8.98 Prozent auf 145.26 USD), AXT (+ 8.02 Prozent auf 79.70 USD) und ADTRAN (+ 7.28 Prozent auf 7.18 EUR). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Nissan Motor (-12.55 Prozent auf 1.88 USD), TransAct Technologies (-7.96 Prozent auf 5.32 USD), American Eagle Outfitters (-6.37 Prozent auf 16.26 USD), Century Aluminum (-6.14 Prozent auf 49.08 USD) und Pegasystems (-5.20 Prozent auf 31.35 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SpaceX-Aktie. 19’623’337 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.564 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Werte

Unter den NASDAQ Composite-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 20.83 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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