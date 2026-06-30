SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9
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SMA Solar Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SMA Solar auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Constantin Hesse kommentierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie einen Bericht über ein mögliches Importverbot für chinesische Wechselrichter. Sollte dies so umgesetzt werden, glaubt der Experte, dass dies westlichen Anbietern ? darunter auch SMA Solar ? erheblich zugutekommen würde. Der Vorschlag könne aber noch geändert oder gänzlich verworfen werden, fügte der Experte hinzu./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
74.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64.35 €
|
Abst. Kursziel*:
15.00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
63.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.46%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
16:29
|SMA Solar Aktie News: SMA Solar zündet am Nachmittag Kursrakete (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel: TecDAX am Dienstagnachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:29
|SMA Solar Aktie News: Hausse bei SMA Solar am Mittag (finanzen.ch)
|
12:26
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX mittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: SDAX in Grün (finanzen.ch)
|
09:29
|SMA Solar Aktie News: Anleger greifen bei SMA Solar am Dienstagvormittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu SMA Solar AG
|15:45
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:45
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:45
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|59.13
|14.81%
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Bernstein Research
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|15:45
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Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Buy
|15:43
|
JP Morgan Chase & Co.
ABB Neutral