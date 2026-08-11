SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagmittag im Aufwind

Das Papier von SMA Solar legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 55,60 EUR. Bei 56,15 EUR markierte die SMA Solar-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 55,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 10'450 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Am 18.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 27,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (15,41 EUR). Der aktuelle Kurs der SMA Solar-Aktie ist somit 72,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten SMA Solar-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,120 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SMA Solar am 13.05.2026. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,05 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei SMA Solar ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,38 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -4,54 Prozent auf 340.92 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 357.15 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den SMA Solar-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,58 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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