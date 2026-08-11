SMA Solar Aktie News: SMA Solar macht am Vormittag Boden gut

Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere um 09:28 Uhr 2,2 Prozent. In der Spitze legte die SMA Solar-Aktie bis auf 56,15 EUR zu. Bei 55,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 1'742 SMA Solar-Aktien umgesetzt.

Bei 70,70 EUR erreichte der Titel am 18.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 20,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 15,41 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Abschläge von 72,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,120 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 13.05.2026. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 340.92 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,58 EUR je SMA Solar-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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