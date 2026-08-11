SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 56,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 57,05 EUR. Bei 55,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 18'279 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,41 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 72,87 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,120 EUR je SMA Solar-Aktie. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 13.05.2026. SMA Solar hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,38 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 340.92 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,58 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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