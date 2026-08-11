Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’575 -0.4%  SPI 20’512 -0.4%  Dow 53’792 -0.3%  DAX 26’391 0.3%  Euro 0.9360 0.1%  EStoxx50 6’551 0.2%  Gold 4’368 -0.5%  Bitcoin 51’609 -0.3%  Dollar 0.8110 0.1%  Öl 89.2 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Alcon43249246Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Amrize143013422Idorsia36346343
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Super Micro Computer-Aktie legt kräftig zu: Gewinnerwartungen deutlich übertroffen - Ausblick sorgt für Begeisterung
Tesla-Aktie hinter S&P 500 zurück: Roth MKM sieht trotzdem Aufwärtspotenzial
Experten sehen bei Tesla-Aktie Potenzial
NVIDIA-Aktie im Blick: NVIDIA und Finanzpartner planen 500-Milliarden-Dollar-Pakt für KI-Rechenzentren
Wie Experten die UBS-Aktie im Juli einstuften
Suche...
Plus500 Depot

SMA Solar Aktie 4337414 / DE000A0DJ6J9

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.08.2026 16:29:00

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagnachmittag mit Kursplus

SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,8 Prozent auf 56,80 EUR.

SMA Solar
51.97 CHF 0.84%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SMA Solar zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 56,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SMA Solar-Aktie sogar auf 57,05 EUR. Bei 55,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 18'279 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Am 18.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SMA Solar-Aktie. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,41 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SMA Solar-Aktie 72,87 Prozent sinken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,120 EUR je SMA Solar-Aktie. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte SMA Solar am 13.05.2026. SMA Solar hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,38 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SMA Solar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -4,54 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 340.92 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 357.15 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,58 EUR je SMA Solar-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SMA Solar-Aktie

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SMA Solar von vor 3 Jahren angefallen

So schätzen die Analysten die SMA Solar-Aktie im Juli 2026 ein

TecDAX-Wert SMA Solar-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SMA Solar von vor einem Jahr abgeworfen


Bildquelle: SMA Solar Technology AG
In eigener Sache

Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance

Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SMA Solar AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten