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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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07.05.2026 13:47:50

Siemens Healthineers Overweight

Siemens Healthineers
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Siemens Healthineers nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal und gesenkten Zielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Analyst Hassan Al-Wakeel verwies in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung auf das um 4 Prozent verfehlte operative Ergebnis des Medizintechnikkonzerns sowie die gekappte Umsatzprognose für das Gesamtgeschäftsjahr. Die Prognose für das Ergebnis je Aktie liege nur ein Prozent unter der Konsensschätzung. Sie berücksichtige Inflationsbelastungen im zweiten Halbjahr./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:16 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Overweight
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
33.93 € 		Abst. Kursziel*:
62.10%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
34.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
61.53%
Analyst Name::
Hassan Al-Wakeel 		KGV*:
-
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