Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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Siemens Healthineers Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 55 auf 45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Medizintechnikkonzern sei gut positioniert, um ab dem Geschäftsjahr 2027 ein organisches Umsatzwachstum im mittleren bis oberen einstelligen Prozentbereich sowie ein Gewinnwachstum im zweistelligen Bereich zu erzielen, schrieb Natalia Webster in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die gesunkene Branchenbewertung sowie kurzfristige Herausforderungen für das Unternehmen./rob/edh/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 01:22 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
34.56 €
|
Abst. Kursziel*:
30.21%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
35.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.51%
|
Analyst Name::
Natalia Webster
|
KGV*:
-
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