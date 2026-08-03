Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
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03.08.2026 17:58:13
Börse Frankfurt: TecDAX legt zum Handelsende Turbo ein
Der TecDAX machte zum Handelsende einen Sprung nach oben.
Schlussendlich stieg der TecDAX im XETRA-Handel um 3.48 Prozent auf 3’960.71 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 524.711 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0.808 Prozent fester bei 3’858.42 Punkten, nach 3’827.49 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3’851.11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3’964.57 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 03.07.2026, den Wert von 3’899.62 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Wert von 3’697.16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, einen Stand von 3’760.71 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.28 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Aktien im TecDAX sind derzeit HENSOLDT (+ 8.25 Prozent auf 86.34 EUR), TeamViewer (+ 6.26 Prozent auf 6.37 EUR), Siemens Healthineers (+ 6.10 Prozent auf 39.11 EUR), Deutsche Telekom (+ 4.93 Prozent auf 28.08 EUR) und SAP SE (+ 4.41 Prozent auf 164.64 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Kontron (-4.92 Prozent auf 21.26 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4.46 Prozent auf 27.40 EUR), SMA Solar (-1.14 Prozent auf 52.25 EUR), Eckert Ziegler (-0.81 Prozent auf 13.50 EUR) und Infineon (-0.32 Prozent auf 61.47 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 10’106’099 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 181.994 Mrd. Euro.
TecDAX-Fundamentaldaten
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.07 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.37 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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