Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006
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Siemens Healthineers Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Für das vergangene Geschäftsquartal erwartet Falko Friedrichs ein fünfprozentiges organisches Umsatzwachstum, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Dagegen sollten das operative Ergebnis (Ebit) und mehr noch das bereinigte Ergebnis je Aktie deutlich zurückgegangen sein - vor allem wegen der inflationären Kostenentwicklung im Zuge des Nahost-Kriegs sowie der Gewinnerosion im Diagnostikgeschäft, die dem harten Wettbewerb in China geschuldet sei. Die bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr sollten bestätigt werden. Um diese zu erreichen, müssten sich aber die Margen im laufenden Schlussquartal verbessern./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
35.36 €
|
Abst. Kursziel*:
7.47%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
35.21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.92%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
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