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Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

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06.07.2026 11:48:22

Siemens Healthineers Hold

Siemens Healthineers
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Hold" belassen. Für das vergangene Geschäftsquartal erwartet Falko Friedrichs ein fünfprozentiges organisches Umsatzwachstum, wie er in seinem am Montag vorliegenden Ausblick schrieb. Dagegen sollten das operative Ergebnis (Ebit) und mehr noch das bereinigte Ergebnis je Aktie deutlich zurückgegangen sein - vor allem wegen der inflationären Kostenentwicklung im Zuge des Nahost-Kriegs sowie der Gewinnerosion im Diagnostikgeschäft, die dem harten Wettbewerb in China geschuldet sei. Die bei der Vorlage der letzten Quartalszahlen gesenkten Ziele für das Geschäftsjahr sollten bestätigt werden. Um diese zu erreichen, müssten sich aber die Margen im laufenden Schlussquartal verbessern./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Siemens Healthineers AG Hold
Unternehmen:
Siemens Healthineers AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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