Analystenmeinung 02.01.2026 12:39:00

Dezember 2025: So schätzen Experten die Siemens Energy-Aktie ein

Das sind die Ergebnisse der Experten für die Siemens Energy-Aktie im abgelaufenen Monat.

7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens Energy veröffentlicht.

5 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens Energy mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 132,71 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 12,31 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Siemens Energy-Aktie von 120,40 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.160,00 EUR32,8919.12.2025
Jefferies & Company Inc.134,00 EUR11,3018.12.2025
Deutsche Bank AG135,00 EUR12,1311.12.2025
Citigroup Corp.116,00 EUR-3,6510.12.2025
JP Morgan Chase & Co.160,00 EUR32,8904.12.2025
Barclays Capital85,00 EUR-29,4003.12.2025
Goldman Sachs Group Inc.139,00 EUR15,4502.12.2025

