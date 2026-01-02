Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|
02.01.2026 12:39:00
Dezember 2025: So schätzen Experten die Siemens Energy-Aktie ein
Das sind die Ergebnisse der Experten für die Siemens Energy-Aktie im abgelaufenen Monat.
Siemens Energy
111.38 CHF -0.39%
7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens Energy veröffentlicht.
5 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens Energy mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 132,71 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 12,31 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Siemens Energy-Aktie von 120,40 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 EUR
|32,89
|19.12.2025
|Jefferies & Company Inc.
|134,00 EUR
|11,30
|18.12.2025
|Deutsche Bank AG
|135,00 EUR
|12,13
|11.12.2025
|Citigroup Corp.
|116,00 EUR
|-3,65
|10.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|160,00 EUR
|32,89
|04.12.2025
|Barclays Capital
|85,00 EUR
|-29,40
|03.12.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|139,00 EUR
|15,45
|02.12.2025
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: Siemens Energy AG
