Dezember 2025: So schätzen Experten die Siemens Energy-Aktie ein

7 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Siemens Energy veröffentlicht.

5 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie mit Kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Siemens Energy mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 132,71 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 12,31 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Siemens Energy-Aktie von 120,40 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 160,00 EUR 32,89 19.12.2025 Jefferies & Company Inc. 134,00 EUR 11,30 18.12.2025 Deutsche Bank AG 135,00 EUR 12,13 11.12.2025 Citigroup Corp. 116,00 EUR -3,65 10.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 160,00 EUR 32,89 04.12.2025 Barclays Capital 85,00 EUR -29,40 03.12.2025 Goldman Sachs Group Inc. 139,00 EUR 15,45 02.12.2025

Redaktion finanzen.ch