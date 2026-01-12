Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9306 -0.1%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’579 1.6%  Bitcoin 73’017 0.3%  Dollar 0.7967 -0.5%  Öl 63.4 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
COSMO-Aktie: Neue Wachstumsphase steht an
IVF Hartmann-Aktie: Interims-CEO Martin Walther wird definitiv Chef
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Molecular Partners-Aktie: Weiter bis 2028 finanziert
Idorsia-Aktie: Positive Studiendaten zu Lucerastat
Suche...
eToro entdecken

IVF HARTMANN Aktie 18762425 / CH0187624256

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Personalie 12.01.2026 08:18:06

IVF Hartmann-Aktie: Interims-CEO Martin Walther wird definitiv Chef

IVF Hartmann-Aktie: Interims-CEO Martin Walther wird definitiv Chef

Beim Medizinalbedarf-Hersteller IVF Hartmann wird Martin Walther länger auf dem Chefposten sitzen als zunächst geplant.

IVF HARTMANN
141.02 CHF 0.44%
Kaufen Verkaufen
Er wird per 1. April 2026 den CEO-Posten dauerhaft übernehmen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Er hatte zunächst die Aufgaben per Anfang Jahr nur interimistisch übernommen, nachdem der langjährige Chef Claus Martini im Dezember nach zehn Jahren im Amt abrupt zurückgetreten war. Walther sitzt seit 2023 im Verwaltungsrat der Gesellschaft, wird an der nächsten Generalversammlung aber nicht mehr kandidieren, wie es weiter heisst.

Der Verwaltungsrat werde der Generalversammlung zu gegebener Zeit einen Vorschlag zur künftigen Zusammensetzung des Verwaltungsrats unterbreiten.

rw/to

Neuhausen am Rheinfall (awp)

Weitere Links:

IVF Hartmann-Aktie gefragt: Ziele trotz anspruchsvollem Umfeld bestätigt

Bildquelle: IVF Hartmann

Nachrichten zu IVF HARTMANN AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten