IVF HARTMANN Aktie 18762425 / CH0187624256
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Personalie
|
12.01.2026 08:18:06
IVF Hartmann-Aktie: Interims-CEO Martin Walther wird definitiv Chef
Beim Medizinalbedarf-Hersteller IVF Hartmann wird Martin Walther länger auf dem Chefposten sitzen als zunächst geplant.
Er hatte zunächst die Aufgaben per Anfang Jahr nur interimistisch übernommen, nachdem der langjährige Chef Claus Martini im Dezember nach zehn Jahren im Amt abrupt zurückgetreten war. Walther sitzt seit 2023 im Verwaltungsrat der Gesellschaft, wird an der nächsten Generalversammlung aber nicht mehr kandidieren, wie es weiter heisst.
Der Verwaltungsrat werde der Generalversammlung zu gegebener Zeit einen Vorschlag zur künftigen Zusammensetzung des Verwaltungsrats unterbreiten.
rw/to
Neuhausen am Rheinfall (awp)
Weitere Links:
Nachrichten zu IVF HARTMANN AG
|
05.01.26
|SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
30.12.25
|Minuszeichen in Zürich: SPI notiert mittags im Minus (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Montagshandel in Zürich: SPI klettert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
29.12.25
|Schwacher Handel: SPI mittags im Minus (finanzen.ch)
|
29.12.25
|SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IVF HARTMANN von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.12.25
|SPI-Wert IVF HARTMANN-Aktie: So viel hätte eine Investition in IVF HARTMANN von vor einem Jahr gekostet (finanzen.ch)
|
15.12.25
|SPI-Papier IVF HARTMANN-Aktie: So viel Verlust hätte ein IVF HARTMANN-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
10.12.25
|IVF Hartmann-Aktie auf rotem Terrain: Chef Claus Martini verlässt Unternehmen nach zehn Jahren (AWP)