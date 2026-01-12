Molecular Partners-Aktie: Weiter bis 2028 finanziert

Die Mittel sollen wie geplant ausreichen, um das laufende Geschäft bis ins Jahr 2028 zu finanzieren.

Per Ende Dezember 2025 verfügte Molecular Partners noch über flüssige Mittel in Höhe von 93,1 Millionen Franken, wie das Unternehmen in der Nacht auf Montag mitteilte. Ende September waren es noch 105 Millionen gewesen.

Auf Basis der aktuellen Annahmen reichen diese Mittel aus, um die laufenden operativen Aufwendungen sowie den Investitionsbedarf bis ins Jahr 2028 zu decken, erklärte Molecular Partners. Die vollständigen Finanzresultate für das Geschäftsjahr 2025 will das Unternehmen am 12. März vorlegen.

ra/hr

Schlieren (awp)