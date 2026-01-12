Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’422 0.5%  SPI 18’503 0.5%  Dow 49’504 0.5%  DAX 25’262 0.5%  Euro 0.9306 -0.1%  EStoxx50 5’997 1.6%  Gold 4’579 1.6%  Bitcoin 73’017 0.3%  Dollar 0.7967 -0.5%  Öl 63.4 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
COSMO-Aktie: Neue Wachstumsphase steht an
IVF Hartmann-Aktie: Interims-CEO Martin Walther wird definitiv Chef
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Molecular Partners-Aktie: Weiter bis 2028 finanziert
Idorsia-Aktie: Positive Studiendaten zu Lucerastat
Suche...
eToro entdecken

Molecular Partners Aktie 111300183 / US60853G1067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Cash-Polster 12.01.2026 08:15:06

Molecular Partners-Aktie: Weiter bis 2028 finanziert

Molecular Partners-Aktie: Weiter bis 2028 finanziert

Das Biotechnologie-Unternehmen Molecular Partners hat weiterhin ein solides Cash-Polster.

Molecular Partners
3.48 EUR -3.87%
Kaufen Verkaufen
Die Mittel sollen wie geplant ausreichen, um das laufende Geschäft bis ins Jahr 2028 zu finanzieren.

Per Ende Dezember 2025 verfügte Molecular Partners noch über flüssige Mittel in Höhe von 93,1 Millionen Franken, wie das Unternehmen in der Nacht auf Montag mitteilte. Ende September waren es noch 105 Millionen gewesen.

Auf Basis der aktuellen Annahmen reichen diese Mittel aus, um die laufenden operativen Aufwendungen sowie den Investitionsbedarf bis ins Jahr 2028 zu decken, erklärte Molecular Partners. Die vollständigen Finanzresultate für das Geschäftsjahr 2025 will das Unternehmen am 12. März vorlegen.

ra/hr

Schlieren (awp)

Weitere Links:

Molecular Partners-Aktie im Minus: Finanzierung bis 2028 gesichert

Bildquelle: Keystone

Nachrichten zu Molecular Partners AG (spons. ADRs)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten