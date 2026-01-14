Siemens Energy 121.97 CHF 2.00% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Windkraftauktionen in Großbritannien auf "Overweight" belassen. Die zugeteilte Kapazitäten hätten ein rekordhohes Volumen, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Dies sei positiv für die Offshore-Windkraftspezialisten Vestas und die Siemens-Energy-Sparte Gamesa. Außerdem sei dies erfreulich für Kabelhersteller wie Prysmian, Nexans und NKT./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 07:55 / GMT



