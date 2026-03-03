Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Kapitalmassnahme 03.03.2026 21:00:01

Siemens Energy-Aktie trotz Aktienrückkauf tiefer

Siemens Energy-Aktie trotz Aktienrückkauf tiefer

Siemens Energy kauft Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurück.

Starten soll der am heutigen Dienstag beschlossene Aktienrückkauf Unternehmensangaben zufolge am morgigen Mittwoch und spätestens am 30. September enden. Die zurückgekauften Aktien sollen entweder eingezogen oder im Rahmen von aktienbasierten Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen an Mitarbeiter ausgegeben werden.

Im nachbörslichen Tradegate-Handel verliert die Siemens Energy-Aktie zeitweise 4,27 Prozent auf 157,00 Euro.

DOW JONES

Bildquelle: Siemens Energy AG

