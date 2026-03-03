Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Kapitalmassnahme
|
03.03.2026 21:00:01
Siemens Energy-Aktie trotz Aktienrückkauf tiefer
Siemens Energy kauft Aktien für bis zu 2 Milliarden Euro zurück.
Siemens EnergyStarten soll der am heutigen Dienstag beschlossene Aktienrückkauf Unternehmensangaben zufolge am morgigen Mittwoch und spätestens am 30. September enden. Die zurückgekauften Aktien sollen entweder eingezogen oder im Rahmen von aktienbasierten Vergütungs- beziehungsweise Belegschaftsaktienprogrammen an Mitarbeiter ausgegeben werden. Im nachbörslichen Tradegate-Handel verliert die Siemens Energy-Aktie zeitweise 4,27 Prozent auf 157,00 Euro.
136.93 CHF -7.90%
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Siemens Energy AG
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer bekommen nachmittags kalte Füsse (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 rauscht am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel: DAX am Dienstagnachmittag unter Druck (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50-Anleger ergreifen am Dienstagmittag die Flucht (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: DAX sackt am Mittag deutlich ab (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: LUS-DAX-Anleger treten am Mittag Rückzug an (finanzen.ch)
|
09:39
|Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens Energy-Aktie mit Overweight in neuer Analyse (finanzen.ch)
|
02.03.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich leichter (finanzen.ch)