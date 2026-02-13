Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.02.2026

Siemens Energy Outperform

Siemens Energy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 150 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem Energietechnik-Konzern bestehe erhöhte Zuversicht in den Free Cashflow und das Gasgeschäft, schrieb Colin Moody am Montag in seinem Kommentar. Ein zuletzt starkes Quartal des Unternehmens stärke den Investmentansatz./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
185.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
161.50 € 		Abst. Kursziel*:
14.55%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
165.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.09%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

