16.02.2026 07:20:31
Siemens Energy Outperform
Siemens Energy
150.16 CHF 1.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 150 auf 185 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem Energietechnik-Konzern bestehe erhöhte Zuversicht in den Free Cashflow und das Gasgeschäft, schrieb Colin Moody am Montag in seinem Kommentar. Ein zuletzt starkes Quartal des Unternehmens stärke den Investmentansatz./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 01:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Outperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
185.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
161.50 €
|
Abst. Kursziel*:
14.55%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
165.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.09%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
