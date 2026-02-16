Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Energy Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy von 170 auf 180 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gael de-Bray gab in seinem am Montag vorliegenden Kommentar Einblick in die Höhepunkte einer Investorenveranstaltung mit der Finanzchefin der Münchner. Zudem resümierte er den Bericht zum ersten Geschäftsquartal und passte seine Schätzungen an. Das Gasturbinengeschäft verzeichne beispiellose Stärke./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Buy
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
180.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
161.50 €
|
Abst. Kursziel*:
11.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
164.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.52%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
09:29
|Optimismus in Europa: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
13.02.26
|XETRA-Handel DAX schwächelt am Mittag (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) (finanzen.ch)
|
13.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)