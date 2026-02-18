Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
Siemens Energy Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens Energy mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Energietechnikkonzerns steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. In seinem am Donnerstag vorliegenden, vierteljährlichen Überblick über die Gasturbinenhersteller betonte Mark Strouse, dass diese 2025 auftragsseitig in diesem Bereich das zweitbeste Jahr ihrer Geschichte hinter sich gebracht hätten, wobei 86 Prozent der Orders auf die Platzhirsche Siemens Energy, GE Vernova und Mitsubishi Heavy Industries entfallen seien. Seit Anfang 2026 seien die Aktien deutlich besser gelaufen als der marktbreite US-Aktienindex S&P 500, insbesondere Siemens Energy./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
200.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
165.30 €
|
Abst. Kursziel*:
20.99%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
167.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.65%
|
Analyst Name::
Mark Strouse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
18.02.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
18.02.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
18.02.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 steigt nachmittags (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 fester (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Handel in Frankfurt: DAX mittags stärker (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Mittwochmittag fester (finanzen.ch)
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: DAX-Börsianer greifen zum Start des Mittwochshandels zu (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|16.02.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|13.02.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.02.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Siemens Energy Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens Energy AG
|147.00
|1.66%
