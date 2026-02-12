Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'549 0.0%  SPI 18'718 0.2%  Dow 50'121 -0.1%  DAX 25'171 1.3%  Euro 0.9119 -0.4%  EStoxx50 6'075 0.6%  Gold 5'066 -0.4%  Bitcoin 52'287 1.2%  Dollar 0.7677 -0.5%  Öl 69.3 -0.5% 
Plus500 Depot

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

247.55
CHF
19.85
CHF
8.72 %
12:32:04
SWX
12.02.2026 11:45:32

Siemens Buy

Siemens
249.98 CHF 6.93%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Der Technologiekonzern habe einen sehr starken Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt, schrieb Andre Kukhnin am Donnerstag./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Buy
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
255.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
272.80 € 		Abst. Kursziel*:
-6.52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
273.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.70%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse