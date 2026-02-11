Siemens 246.68 CHF 5.52% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Zudem habe der Technologiekonzern sein Gewinnziel für das Geschäftsjahr 2025/26 erhöht./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:00 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:00 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.