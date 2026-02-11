Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Siemens Aktie

247.15
CHF
19.45
CHF
8.54 %
09:32:42
SWX
12.02.2026

Siemens Sector Perform

Siemens
246.68 CHF 5.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Zudem habe der Technologiekonzern sein Gewinnziel für das Geschäftsjahr 2025/26 erhöht./rob/edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
245.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
271.85 € 		Abst. Kursziel*:
-9.88%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
272.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9.96%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

