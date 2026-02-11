Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
247.15CHF
19.45CHF
8.54 %
09:32:42
SWX
12.02.2026 08:17:32
Siemens Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Resultate seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Zudem habe der Technologiekonzern sein Gewinnziel für das Geschäftsjahr 2025/26 erhöht./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:00 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 02:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
245.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
271.85 €
|
Abst. Kursziel*:
-9.88%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
272.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9.96%
|
Analyst Name::
Mark Fielding
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
