Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Siemens Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Er rechne mit einer langsamen Erholung im Automatisierungsbereich und einem verhaltenen Start der Medizintechniktochter Healthineers, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf am 12. Februar erwartete Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26. Das Management des Technologiekonzerns dürfte die Geschäftsjahresprognose aber bestätigen./ck/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Hold
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
230.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
248.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.33%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
248.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.26%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AG
|
15:58
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
12:29
|Siemens Aktie News: Siemens zieht am Dienstagmittag an (finanzen.ch)
|
12:26
|Optimismus in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
09:28
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
05.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 am Montagnachmittag in Grün (finanzen.ch)