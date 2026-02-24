Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’846 -0.2%  SPI 19’052 -0.2%  Dow 48’804 -1.7%  DAX 24’992 -1.1%  Euro 0.9132 0.1%  EStoxx50 6’103 -0.2%  Gold 5’171 -1.1%  Bitcoin 48’984 -2.0%  Dollar 0.7752 0.1%  Öl 71.7 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jefferies & Company Inc. bescheinigt Underperform für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Barclays Capital bescheinigt Equal Weight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie
Umfangreiche Verkäufe: In diese US-Aktie hat die Schweizerische Nationalbank in Q4 investiert
Zurich-Aktie: Übernahme des australischen Lebensversicherer Clearview angestrebt
Goldpreis: Gewinnmitnahmen belasten
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

217.65
CHF
4.15
CHF
1.94 %
09:04:17
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.02.2026 06:53:10

Siemens Overweight

Siemens
220.63 CHF -0.82%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Siemens mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Die Softwarebereiche PLM und EDA des Technologiekonzerns, die für acht Prozent des Konzernumsatzes stünden, seien nicht so profitabel wie eigenständige Konkurrenten auf einer vergleichbaren Basis, schrieb Phil Buller am Montagabend. Der Kursrückgang von Siemens seit Ende Januar trotz starker Quartalszahlen und angehobener Ziele impliziere aber bereits eine Abwertung dieser Bereiche, deren Übernahme der Aktienkurs bisher nicht honoriert habe. PLM und EDA brächten Siemens derweil im Branchenvergleich in eine ausgezeichnete Ausgangsposition für die Implementierung von Künstlicher Intelligenz (KI) im industriellen Bereich. Kurspotenzial beinhalteten zudem eine weitere Vereinfachung der Konzernstruktur sowie die anderen Geschäftsbereiche./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 21:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Siemens

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Siemens-Kurs >5 >10 >15
Fallender Siemens-Kurs >5
Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
325.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
240.95 € 		Abst. Kursziel*:
34.88%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
239.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
35.81%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse