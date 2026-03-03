Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'446 -2.8%  SPI 18'522 -2.7%  Dow 48'905 -0.2%  DAX 23'859 -3.2%  Euro 0.9126 0.2%  EStoxx50 5'801 -3.1%  Gold 5'272 -1.0%  Bitcoin 52'313 -2.4%  Dollar 0.7865 0.9%  Öl 82.2 5.2% 
Siemens Aktie 827766 / DE0007236101

205.70
CHF
-6.60
CHF
-3.11 %
11:03:05
SWX
03.03.2026 08:46:54

Siemens Overweight

Siemens
206.77 CHF -4.62%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens auf "Overweight" belassen. Analyst Phil Buller sieht durch den militärischen Konflikt im Nahen Osten kaum direkten Einfluss auf die europäische Investitionsgüterbranche, wie er am Montagabend schrieb. Auch Investitionen in Projekte in den Bereichen Stromerzeugung, Energienetze oder KI-Rechenzentren dürften deshalb kaum eingefroren werden. Buller ordnete zudem seine Rangliste in der Branche neu. Bei seinen Top-Favoriten Siemens Energy, Alstom und Siemens änderte sich allerdings nichts./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
230.20 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
226.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse