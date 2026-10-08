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Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84

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08.10.2026 11:19:51

Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Shell auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3750 Pence belassen. Nach optimistischen Aussagen des Ölkonzerns zum dritten Quartal erhöhte Joshua Stone in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen. Die Volumina dürften höher ausgefallen sein als erwartet./rob/niw/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 12:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Shell (ex Royal Dutch Shell) Neutral
Unternehmen:
Shell (ex Royal Dutch Shell) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Joshua Stone 		KGV*:
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