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SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301

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14:40:01
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06.11.2026 11:11:13

SGL Carbon SE Hold

SGL Carbon
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon nach der Veröffentlichung von Eckdaten von 4,15 auf 4,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Carbon-Werkstoffspezialist habe seine Umstrukturierung schneller und kostengünstiger als geplant abgeschlossen, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Er rechnet jedoch mit einer geringeren Marge im kommenden Jahr, da sich die im Geschäftsjahr 2026 erzielten Erlöse aus Entschädigungszahlungen im Halbleiterbereich voraussichtlich nicht wiederholen werden./rob/la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
Unternehmen:
SGL Carbon SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
4.60 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
4.95 € 		Abst. Kursziel*:
-7.07%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
4.97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-7.44%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
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