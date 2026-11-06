SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
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SGL Carbon SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SGL Carbon nach der Veröffentlichung von Eckdaten von 4,15 auf 4,60 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Der Carbon-Werkstoffspezialist habe seine Umstrukturierung schneller und kostengünstiger als geplant abgeschlossen, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Er rechnet jedoch mit einer geringeren Marge im kommenden Jahr, da sich die im Geschäftsjahr 2026 erzielten Erlöse aus Entschädigungszahlungen im Halbleiterbereich voraussichtlich nicht wiederholen werden./rob/la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
|
Unternehmen:
SGL Carbon SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
4.60 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4.97 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7.44%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SGL Carbon SE
|
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|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
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