SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
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SGL Carbon SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SGL Carbon nach Eckdaten zum dritten Quartal und erhöhten Jahreszielen auf "Hold" mit einem Kursziel von 4,80 Euro belassen. Die neuen Prognosen des Kohlenstoffspezialisten lägen über den Markterwartungen, hatte Henrik Paganetty von Jefferies bereits am Dienstagnachmittag in einer ersten Reaktion geschrieben. So liege der Mittelwert des neuen Zielkorridors für das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) mit 135 Millionen Euro über der Konsensschätzung von 117 Millionen Euro./bek/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SGL Carbon SE Hold
|
Unternehmen:
SGL Carbon SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
4.80 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
5.24 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
5.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.82%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
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