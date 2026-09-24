secunet Security Networks 217.91 CHF -6.07% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs äußerte sich am Donnerstag zurückhaltend zu Spekulationen in Presseberichten über einen möglichen Großauftrag der Bundeswehr für das IT-Sicherheitsunternehmen. Der einzige offizielle Anhaltspunkt sei die Tagesordnung des Haushaltsausschusses des Bundestages. Eine längerfristige Vereinbarung mit der Bundeswehr wäre gleichwohl eine sehr gute Nachricht./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.