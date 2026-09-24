secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
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secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Christian Cohrs äußerte sich am Donnerstag zurückhaltend zu Spekulationen in Presseberichten über einen möglichen Großauftrag der Bundeswehr für das IT-Sicherheitsunternehmen. Der einzige offizielle Anhaltspunkt sei die Tagesordnung des Haushaltsausschusses des Bundestages. Eine längerfristige Vereinbarung mit der Bundeswehr wäre gleichwohl eine sehr gute Nachricht./rob/mf/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
260.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
235.50 €
|
Abst. Kursziel*:
10.40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
234.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.87%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu secunet Security Networks AG
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