secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
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30.09.2026 18:00:38
September 2026: Das sind die Expertenmeinungen zur secunet Security Networks-Aktie
Im September 2026 haben 3 Analysten eine Einschätzung der secunet Security Networks-Aktie vorgenommen.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 258,00 EUR für die secunet Security Networks-Aktie, was einem Anstieg von 14,00 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 244,00 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|260,00 EUR
|6,56
|28.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|254,00 EUR
|4,10
|25.09.2026
|Warburg Research
|260,00 EUR
|6,56
|24.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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