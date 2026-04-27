secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
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secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Secunet mit einem Kursziel von 254 Euro auf "Buy" belassen. Die am 5. Mai anstehenden Zahlen des IT-Sicherheitsunternehmens dürften die typische saisonale Schwäche im ersten Quartal belegen, schrieb Andreas Wolf in seinem Ausblick vom Freitagabend. Im Fokus stehe der Auftragseingang - er rechne hier mit einem rund 16-prozentigen Anstieg. Die weltweit zunehmenden politischen Spannungen und steigende Verteidigungsausgaben unterstützten weiterhin die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
254.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
186.20 €
|
Abst. Kursziel*:
36.41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
186.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.27%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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23.04.26
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|EQS-DD: secunet Security Networks AG: Ferry Siewert, buy (EQS Group)
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13.04.26
|EQS-DD: secunet Security Networks AG: Zea Siewert, Kauf (EQS Group)
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