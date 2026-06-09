secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503
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secunet Security Networks Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Secunet mit einem Kursziel von 254 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas präsentierte am Montag anlässlich der anstehenden Fußball-WM die derzeitigen "European Mid-Cap All-Stars", zu denen er auch den deutschen Anbieter von Sicherheitslösungen zählt. Secunet sei der "Torhüter", denn die hohe Nachfrage im Bereich Cybersecurity mache die Essener prädestiniert für die letzte Verteidigungsbastion, schrieb er./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: secunet Security Networks AG Buy
|
Unternehmen:
secunet Security Networks AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
254.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
192.40 €
|
Abst. Kursziel*:
32.02%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
192.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.88%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
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