Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’475 0.2%  SPI 20’413 0.2%  Dow 53’840 0.1%  DAX 26’300 -0.1%  Euro 0.9386 0.1%  EStoxx50 6’545 0.2%  Gold 4’351 -1.3%  Bitcoin 51’587 0.1%  Dollar 0.8141 0.1%  Öl 87.1 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Luzerner Kantonalbank125293061ams-OSRAM137918297Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Feature bei WhatsApp: Dazu dient der Stern beim Chatten
Eignet sich ETF-Sparen als erster Schritt, um an der Börse Fuss zu fassen?
Keine neue Dotcom-Blase? Diese Gründe unterscheiden die KI-Rally von damals
Feste vs. flexible Gewichtung: Multi-Asset-ETFs im Vergleich
Grosse Käufer treiben Hoffnung: Ethereum vor möglicher Bodenbildung
Suche...
Plus500 Depot

secunet Security Networks Aktie 1012781 / DE0007276503

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2026 07:30:04

EQS-News: secunet wächst im ersten Halbjahr 2026 deutlich und verzeichnet starken Ergebnissprung im zweiten Quartal

secunet Security Networks
183.38 CHF 6.45%
Kaufen Verkaufen

EQS-News: secunet Security Networks AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht
secunet wächst im ersten Halbjahr 2026 deutlich und verzeichnet starken Ergebnissprung im zweiten Quartal

13.08.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

secunet wächst im ersten Halbjahr 2026 deutlich und verzeichnet starken Ergebnissprung im zweiten Quartal

  • Auftragseingang steigt um 78,7% auf 287,4 Mio. Euro (H1 2025: 160,8 Mio. Euro)
  • Konzernumsatz erhöht sich auf 204,7 Mio. Euro (H1 2025: 171,7 Mio. Euro)
  • EBITDA mit 19,2 Mio. Euro 15,5% über Vorjahr (H1 2025: 16,7 Mio. Euro)
  • EBIT bei 8,7 Mio. Euro (H1 2025: 7,2 Mio. Euro)
  • Starkes zweites Quartal als Ergebnistreiber
  • Ausblick für 2026 bestätigt – Umsatz am oberen Ende der Spanne erwartet

Essen, 13. August 2026: Die secunet Security Networks AG (SDAX: YSN), Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen und IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland, hat das erste Halbjahr 2026 mit einem deutlichen Umsatz- und Ergebnissprung abgeschlossen. Dank einer anhaltend starken Dynamik im Kerngeschäft konnte das Unternehmen den Konzernumsatz im ersten Halbjahr 2026 um 19,2% auf 204,7 Mio. Euro (H1 2025: 171,7 Mio. Euro) steigern. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erhöhte sich im gleichen Zeitraum um 20,4% auf 8,7 Mio. Euro (H1 2025: 7,2 Mio. Euro).

„Das erste Halbjahr 2026 zeigt deutlich, dass wir mit starkem Wachstum grosse Schritte nach vorne machen, Dabei hat sich unsere Profitabilität insbesondere im zweiten Quartal enorm verbessert“, erklärt Marc-Julian Siewert, CEO von secunet. „Ein Zuwachs von fast 80% beim Auftragseingang unterstreicht zudem das grosse Vertrauen unserer Kunden und verleiht uns spürbaren Rückenwind. Diese Dynamik stimmt uns für die zweite Jahreshälfte sehr zuversichtlich.“

Überproportionale Steigerung im zweiten Quartal

Insbesondere das zweite Quartal untermauert den positiven Trend innerhalb des ersten Halbjahres. Zwischen April und Juni 2026 stieg der Konzernumsatz um 31,6% auf 122,9 Mio. Euro (Q2 2025: 93,4 Mio. Euro). Das EBITDA erhöhte sich überproportional um 77,6% und erreichte 17,9 Mio. Euro (Q2 2025: 10,1 Mio. Euro). Das Quartals-EBIT legte auf 12,6 Mio. Euro zu und konnte sich damit mehr als verdoppeln (Q2 2025: 5,4 Mio. Euro).

Segmententwicklung

Die gute Umsatzentwicklung wurde vor allem durch das Segment Public Sector getragen, das im ersten Halbjahr 2026 um 29,4 % auf 192,7 Mio. Euro zulegen konnte (H1 2025: 148,9 Mio. Euro). Haupttreiber dieser Entwicklung war die Division Defence & Space, die ein Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich verzeichnete. Eine ähnlich dynamische Entwicklung zeigte die Division Homeland Security, die sich im Vergleich zum Vorjahreszeitrum annähernd verdoppelte. Das Geschäft mit Behörden und Ministerien in der Division Public Authorities stieg ebenfalls merklich an und verzeichnete insbesondere im zweiten Quartal ein spürbares Wachstum.

Das Segment Business Sector lag mit einem Umsatz von 12,0 Mio. Euro 47,4 % unter dem Vorjahr (H1 2025: 22,8 Mio. Euro), was vor allem auf eine insgesamt schwächere Nachfrage aus dem Gesundheitssektor zurückzuführen ist.

Auftragseingang und Auftragsbestand

Die Auftragslage des secunet Konzerns entwickelte sich im ersten Halbjahr 2026 ebenfalls weiter positiv. Der Auftragseingang lag im Berichtszeitraum bei 287,4 Mio. Euro und stieg damit um 78,7% im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres (H1 2025: 160,8 Mio. Euro). Grund hierfür ist vor allem eine starke Nachfrage aus der Division Public Authorities, die die Hälfte des gesamten Auftragseingangs erzielte. Aber auch die Divisionen Defence & Space und Homeland Security konnten ihr Volumen deutlich ausbauen. Die Book-to-Bill-Ratio stieg damit im ersten Halbjahr auf 1,4x (H1 2025: 0,9x).

Der Auftragsbestand erhöhte sich zum 30. Juni 2026 um 29,4% auf 360,8 Mio. Euro (31. Dezember 2025: 278,9 Mio. Euro), was eine gute Ausgangsbasis für das weitere Wachstum in der zweiten Jahreshälfte darstellt.

Jahresausblick bestätigt und konkretisiert

Der Vorstand geht für das Jahr 2026 unverändert von einem Anstieg des Konzernumsatzes auf 460 – 500 Mio. Euro aus. Vor dem Hintergrund der guten Nachfrage im ersten Halbjahr konkretisiert der Vorstand seine Umsatzprognose und erwartet nun einen Wert am oberen Ende der Spanne. Für das Ergebnis wird aufgrund fortlaufender Investitionen in die Produktentwicklung und in die Weiterentwicklung der Organisation im Rahmen der Wachstumsstrategie, unverändert ein EBIT zum Jahresende von 53 bis 58 Mio. Euro und ein EBITDA zwischen 76 und 84 Mio. Euro angenommen.

Der vollständige Zwischenbericht zum 30. Juni 2026 steht ab sofort unter www.secunet.com im Bereich „Investor Relations“ zur Verfügung.

 

Kennzahlen
 

(In Mio. Euro) H1 2026 H1 2025 +/- Q2 2026 Q2 2025 +/-
Auftragseingang 287,4 160,8 78,7% 144,3 85,8 68,2%
Umsatz 204,7 171,7 19,2% 122,9 93,4 31,6%
EBITDA 19,2 16,7 15,5% 17,9 10,1 77,6%
EBIT 8,7 7,2 20,4% 12,6 5,4 134,1%
Konzernergebnis 5,9 5,0 17,3% 8,1 3,7 118,2%

 

 

Kontakt secunet

Christoph Marx
Head of Investor Relations
Tel: +49 201 5454-3937
E-Mail: investor.relations@secunet.com

 

secunet – Schutz für digitale Infrastrukturen

secunet ist Deutschlands führendes Cybersecurity-Unternehmen. In einer zunehmend vernetzten Welt sorgt das Unternehmen mit der Kombination aus Produkten und Beratung für widerstandsfähige digitale Infrastrukturen und den höchstmöglichen Schutz für Daten, Anwendungen und digitale Identitäten. secunet ist dabei spezialisiert auf Bereiche, in denen es besondere Anforderungen an die Sicherheit gibt – wie z. B. Cloud, IIoT, eGovernment und eHealth. Mit den Sicherheitslösungen von secunet können Unternehmen höchste Sicherheitsstandards in Digitalisierungsprojekten einhalten und damit ihre digitale Transformation vorantreiben.

Über 1000 Expert*innen stärken die digitale Souveränität von Regierungen, Unternehmen und der Gesellschaft. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

secunet ist IT-Sicherheitspartner der Bundesrepublik Deutschland und Partner der Allianz für Cyber-Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie unter www.secunet.com.

 


13.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: secunet Security Networks AG
Kurfürstenstrasse 58
45138 Essen
Deutschland
Telefon: +49 (0)201 - 5454 - 0
Fax: +49 (0)201 - 5454 - 1000
E-Mail: investor.relations@secunet.com
Internet: www.secunet.com
ISIN: DE0007276503
WKN: 727650
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 391200N3TQNVUCU8N039
EQS News ID: 2381976

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2381976  13.08.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu secunet Security Networks AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu secunet Security Networks AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
31.07.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.07.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
09.06.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.05.26 secunet Security Networks Buy Warburg Research
06.05.26 secunet Security Networks Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Versicherer – Ein Sektor in Rekordlaune/Energie – Zwei Welten unter Strom
13.08.26 Marktüberblick: Bilanzsaison im Fokus
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
13.08.26 SMI legt Rückwärtsgang ein
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’080.18 19.66 SYBHSU
Short 15’398.95 13.70 SPNB2U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verliert am Nachmittag
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Bitwise-CIO sieht mehrere Anzeichen für Bitcoin-Trendwende

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 32: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.