Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80

79.90
CHF
1.45
CHF
1.85 %
10:23:20
SWX
13.01.2026 08:54:40

Scout24 Overweight

Scout24
80.28 CHF -0.18%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 137,70 auf 131,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Aktien von Internetportalbetreiber dürften sich 2026 besser schlagen, schrieb Andrew Ross in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Wachstumsperspektiven seien gut, KI hin oder her. Scout24 zähle zu seinen Favoriten, auf Rightmove blicke er hingegen vorsichtig. Die Zieländerung reflektiere kleinere Anpassungen am Bewertungsmodell./mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
131.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
86.60 € 		Abst. Kursziel*:
51.27%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
86.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
51.71%
Analyst Name::
Andrew Ross 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse