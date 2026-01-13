Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
Scout24 Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 von 137,70 auf 131,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Die Aktien von Internetportalbetreiber dürften sich 2026 besser schlagen, schrieb Andrew Ross in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick. Die Wachstumsperspektiven seien gut, KI hin oder her. Scout24 zähle zu seinen Favoriten, auf Rightmove blicke er hingegen vorsichtig. Die Zieländerung reflektiere kleinere Anpassungen am Bewertungsmodell./mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Scout24 Overweight
|
Unternehmen:
Scout24
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
131.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
86.60 €
|
Abst. Kursziel*:
51.27%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
86.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51.71%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
