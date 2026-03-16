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16.03.2026 14:14:34

EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Scout24
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.03.2026 / 14:14 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 9. März 2026 bis einschliesslich 13. März 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 59.830 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. Januar 2026 gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschliesslich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück
 		 Gewichteter Durchschnittskurs
 		 Handelsplattform
(MIC Code)
 
10.03.2026 300 73,0000 CEUX
10.03.2026 131 73,0000 TQEX
10.03.2026 132 73,0000 XETA
11.03.2026 5.776 72,7485 CEUX
11.03.2026 3.538 72,8291 TQEX
11.03.2026 5.032 72,7741 XETA
12.03.2026 9.663 72,4350 CEUX
12.03.2026 4.663 72,3243 TQEX
12.03.2026 5.345 72,4585 XETA
13.03.2026 12.148 71,7764 CEUX
13.03.2026 4.603 71,8326 TQEX
13.03.2026 8.499 71,7992 XETA

 

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschliesslich 13. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 753.904 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäss Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Berlin, 16. März 2026

Scout24 SE

Der Vorstand


16.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstrasse 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2291928  16.03.2026 CET/CEST

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